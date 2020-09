Bolzano, rapinata in piena notte: arrestati due giovani

BOLZANO. Costretta a rincasare da sola di notte per i problemi nei collegamenti pubblici provocati dall'ondata di maltempo, è stata rapinata nei pressi della propria abitazione in via Bottai.

Lì è stata fermata ed affrontata da due giovani, che in un primo tempo le hanno chiesto dei soldi per poter acquistare delle sigarette da un distributore automatico. Uno dei due, però, le ha poi strappato di mano il telefono cellulare oltre al portafogli, che la vittima aveva estratto dalla borsa per fornire la tessera del codice fiscale.

La donna ha cercato di reagire ma il più corpulento dei due malviventi l' ha trattenuta per un braccio, pretendendo del denaro per restituirle il telefonino.

Grazie alle telecamere di sicurezza installate nel centro cittadino, i due sono stati rapidamente individuati, raggiunti ed arrestati. Una volta in Questura i due hanno anche dato in escandescenza insultando e colpendo ripetutamente alcuni poliziotti.