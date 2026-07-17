BOLZANO. Un crollo così massiccio e improvviso è decisamente singolare. Ora la parola passa ai periti: «A prima vista sembra che un elemento della struttura abbia ceduto, innescando poi una reazione a catena», ha dichiarato l'ingegnere strutturista Ulrich Kauer.
Secondo l'esperto bolzanino, gli interventi su edifici esistenti, come il Palazzo di giustizia di Bolzano, costruito nel 1939, richiedono «un rilievo approfondito dell'intera struttura preesistente».
Crollo del Tribunale, l'esperto: «Probabile cedimento strutturale»
Innescata la reazione a catena, il boato: il Palazzo di giustizia di Bolzano era stato costruito nel 1939, un edifico che richiede «Un rilievo approfondito dell'intera struttura preesistente»
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BOLZANO. Un crollo così massiccio e improvviso è decisamente singolare. Ora la parola passa ai periti: «A prima vista sembra che un elemento della struttura abbia ceduto, innescando poi una reazione a catena», ha dichiarato l'ingegnere strutturista Ulrich Kauer.