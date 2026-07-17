BOLZANO. Un crollo così massiccio e improvviso è decisamente singolare. Ora la parola passa ai periti: «A prima vista sembra che un elemento della struttura abbia ceduto, innescando poi una reazione a catena», ha dichiarato l'ingegnere strutturista Ulrich Kauer.



Secondo l'esperto bolzanino, gli interventi su edifici esistenti, come il Palazzo di giustizia di Bolzano, costruito nel 1939, richiedono «un rilievo approfondito dell'intera struttura preesistente».

Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici" Tribunale crollato, sopralluogo dei tecnici: "Si sposteranno tutti gli uffici"