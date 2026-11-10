MERANO. Indagini ancora in corso da parte dei Carabinieri di Merano dopo il vasto incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha distrutto un negozio di prodotti di fabbricazione cinese e il magazzino annesso, in via Enrico Toti a Merano. A farsi largo è la pista del dolo e di possibili regolamenti di conti, lo stesso stabile era infatti stato oggetto di un tentato incendio a settembre.

Nelle scorse settimane si erano poi registrati altri roghi con dinamiche simili, come quello del 26 settembre in un salone massaggi. Pochi giorni prima, il 19 settembre, le fiamme avevano divorato lo shop di distributore di carburante, in via Piave che si trova nelle immediate vicinanze di via Toti. I carabinieri stanno passando al vaglio le telecamere di videosorveglianza per fare luce sull'accaduto.