INNSBRUCK. È morto alla clinica universitaria di Innsbruck l’operaio di 48 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere del Tunnel di Base del Brennero, sul versante austriaco.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 2 novembre 2026 a Steinach am Brenner, in Tirolo. Il lavoratore era stato ricoverato in gravi condizioni nella struttura universitaria, dove è poi deceduto.

La dinamica dell’accaduto a Steinach am Brenner è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il 48enne sarebbe stato travolto da diversi moduli di cemento. Restano da chiarire le cause del crollo.

Con questo decesso sale a sei il numero dei lavoratori che hanno perso la vita dall’avvio, nel 2007, dei lavori per la realizzazione del Tunnel di Base del Brennero. Tutti gli incidenti mortali si sono verificati sul versante austriaco della grande opera ferroviaria transfrontaliera.