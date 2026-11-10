MILANO. Il nome nuovo nelle indiscrezioni sulla vita privata di Jannik Sinner è quello di Marialuisa Jacobelli. La giornalista sportiva e conduttrice televisiva, molto seguita sui social, viene accostata al tennista altoatesino in una serie di ricostruzioni che parlano di una possibile frequentazione. Per il momento, però, si tratta soltanto di voci: nessuno dei due ha confermato un legame sentimentale.

Al centro dei racconti c’è Palazzo Parigi, l’hotel milanese dove Sinner e Jacobelli si sarebbero trovati domenica 8 novembre. Non risultano fotografie pubbliche che li mostrino insieme nella struttura. Secondo le indiscrezioni, i contatti tra i due sarebbero cominciati sui social e sarebbero proseguiti anche a Monte Carlo. La presenza nella stessa località, da sola, non dimostra tuttavia una relazione.

Jacobelli, 34 anni, è nata a Bergamo ed è figlia di Xavier Jacobelli, già direttore di Tuttosport. Ha lavorato nel giornalismo sportivo, anche per DAZN e Sportmediaset, e ha partecipato nel 2020 a Temptation Island come tentatrice. Su Instagram conta oltre quattro milioni di follower. In passato il suo nome era finito sulle pagine di gossip anche per un presunto legame con Francesco Totti.

Ad alimentare la curiosità ci sono alcuni contenuti social pubblicati dalla conduttrice a Monte Carlo e le interpretazioni di chi sostiene di intravedere Sinner in una delle immagini. Si tratta però di elementi non verificati, insufficienti per identificare con certezza il tennista o ricostruire la natura del rapporto.

Le nuove indiscrezioni arrivano dopo quelle già circolate sulla crisi tra Sinner e Laila Hasanovic. La modella danese ha festeggiato il 26° compleanno a Copenaghen senza mostrare il tennista nei suoi post. L’assenza di interazioni pubbliche ha alimentato le ipotesi di una separazione, ma non rappresenta una conferma ufficiale. Anche il video di Halloween pubblicato da Hasanovic, costruito su un audio di tendenza che menziona un’altra ragazza, è stato letto da alcuni come un riferimento alla sua vita privata, senza che lei lo abbia esplicitamente collegato a Sinner.

Per ora, dunque, Marialuisa Jacobelli resta al centro delle voci su un possibile nuovo flirt del campione altoatesino. I racconti di incontri a Milano e Monte Carlo non sono accompagnati da conferme dirette: la presunta relazione rimane un’indiscrezione.