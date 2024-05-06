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Il 28 giugno 1914 è il giorno che cambia la storia del mondo, d’Europa, d’Italia. Soprattutto è il giorno che cambia la storia del Trentino, allora Welschtirol e parte integrante della contea del Tirolo e quindi dell’impero austro-ungarico. Alle 10.30 di quella domenica, a Sarajevo, il nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip esplode due colpi di pistola contro Francesco Ferdinando, nipote di Francesco Giuseppe ed erede al trono, e la moglie Sofia.
È il casus belli che, in un crescendo di tensioni, porterà allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Sarà la Grande Guerra, che ripercorriamo grazie a questa nuova serie dei Suoni delle Pagine, il podcast curato da Mario Cagol. L’attore rilegge le pagine del libro “Il Trentino nella Grande Guerra”, scritto da Luigi Sardi ed edito da Curcu&Genovese.
Ma ecco la trentesima puntata del nuovo podcast di Mario Cagol:
EPISODIO 1 L'attentato di Sarajevo
EPISODIO 2 Tre colpi nel nome del nazionalismo
EPISODIO 3 La notizia dell'attentato
EPISODIO 4 Lo spettro del conflitto
EPISODIO 5 L'ultimatum alla Serbia
EPISODIO 6 Il partito della guerra
EPISODIO 7 La guerra di espiazione
EPISODIO 8 Degasperi e Battisti seguono la crisi
EPISODIO 9 Gli ultimi giorni di pace
EPISODIO 10 Mobilitazione in Europa
EPISODIO 11 Rullano i tamburi
EPISODIO 12 Una selva di baionette
EPISODIO 13 L'ora della leva di massa
EPISODIO 14 Sul Danubio echeggiano i primi spari
EPISODIO 15 Tra fedeltà alla Triplice ed entusiasmo irredentista
EPISODIO 16 Cambia l’Europa, cambia il mondo
EPISODIO 17 La parola ai cannoni
EPISODIO 18 Gli uomini abbandonano la terra
EPISODIO 19 I treni verso l'ignoto
EPISODIO 20 La mobilitazione trasforma città e valli
EPISODIO 21 Un appello inascoltato
EPISODIO 22 Guerra di informazione
EPISODIO 23 La scelta di Cesare Battisti
EPISODIO 24 Verso i "monti Scarpazi"
EPISODIO 25 Dal fronte poche notizie e molti morti
EPISODIO 26 La bolgia di Leopoli
EPISODIO 27 La guerra rapida è un’illusione
EPISODIO 28 A Trento la Vergine in processione
EPISODIO 29 Una lettera di Cesare Battisti a Mussolini