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Serbia, gli studenti in festa dopo la vittoria elettorale
Sconfitto Aleksandar Vucic, al potere da 14 anni
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Emergency, nuova missione nel Mediterraneo con Giovanni Soldini

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Mattarella: "Fake news manipolano già oggi l'informazione"

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Mosca si dice aperta ad altre tregue “umanitarie” dopo quella prevista a Oleshky

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Tajani: "Contributo di tutti sulla manovra, ma senza visione punitiva"

26 ottobre 2026
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"Sfrattiamo Manfredi", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti

26 ottobre 2026
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Tramontano, il legale della famiglia: “Impagnatiello ha ucciso per ripristinare dominio”

26 ottobre 2026
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Svolta storica per Londra, il cuore di Oxford Street è pedonale

26 ottobre 2026
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Trump senza freni elogia il lato b di Nicki Minaj, "difficile da ignorare"

26 ottobre 2026
Trump senza freni elogia il lato b di Nicki Minaj, \"difficile da ignorare\"
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Lula vince le elezioni in Brasile: “Hanno votato per la difesa della democrazia”

26 ottobre 2026
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Belgrado in festa, esultanza nelle piazze

26 ottobre 2026
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Elezioni in Brasile, Bolsonaro: 'non riconosco il risultato del voto che va annullato'

26 ottobre 2026
Elezioni in Brasile, Bolsonaro: 'non riconosco il risultato del voto che va annullato'
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Vucic sulla sconfitta elettorale: “rivoluzione sostenuta da alcuni Paesi europei”

26 ottobre 2026
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