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Vucic sulla sconfitta elettorale: “rivoluzione sostenuta da alcuni Paesi europei”
Le dichiarazioni dell’ex presidente serbo
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Lula vince le elezioni in Brasile: “Hanno votato per la difesa della democrazia”

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Serbia, gli studenti in festa dopo la vittoria elettorale

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Belgrado in festa, esultanza nelle piazze

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Elezioni in Brasile, Bolsonaro: 'non riconosco il risultato del voto che va annullato'

26 ottobre 2026
Elezioni in Brasile, Bolsonaro: 'non riconosco il risultato del voto che va annullato'
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Maria Corina Machado torna in Venezuela

26 ottobre 2026
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Brasile, i festeggiamenti per la vittoria di Lula su Bolsonaro

26 ottobre 2026
Brasile, i festeggiamenti per la vittoria di Lula su Bolsonaro
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Claudio Baglioni in piazza di Siena a 44 anni dalla prima volta

25 ottobre 2026
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Milano, la "mente" del Movimento 17 ottobre in Questura dopo il fermo

25 ottobre 2026
Milano, la \"mente\" del Movimento 17 ottobre in Questura dopo il fermo
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I fan di Lara Croft celebrano i suoi 30 anni nella città natale

25 ottobre 2026
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Salvini: "Non tollererò più che la Lega sia trattata come alleata di Serie B"

25 ottobre 2026
Salvini: \"Non tollererò più che la Lega sia trattata come alleata di Serie B\"
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Centuripe, il borgo siciliano a forma di essere umano

25 ottobre 2026
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Onorato: "Violenze da condannare, ma i giovani vanno ascoltati"

25 ottobre 2026
Onorato: \"Violenze da condannare, ma i giovani vanno ascoltati\"
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