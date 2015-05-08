Caro diario

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La vita blindata del cronista minacciato dalla mafia

La vita blindata del cronista minacciato dalla mafia
La vita blindata del cronista minacciato dalla mafia
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Andreatta-M5S: in piazza vincono i grillini. Ora parola alle urne

Luca Petermaier
8 maggio 2015
Andreatta-M5S: in piazza vincono i grillini. Ora parola alle urne
Andreatta-M5S: in piazza vincono i grillini. Ora parola alle urne
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Renzi, oltre alle mele si è "mangiato" pure i contestatori (e i professori)

Luca Petermaier
5 maggio 2015
Renzi, oltre alle mele si è \"mangiato\" pure i contestatori (e i professori)
Renzi, oltre alle mele si è \"mangiato\" pure i contestatori (e i professori)
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Se un necrologio ti ridà il sorriso

Luca Petermaier
23 aprile 2015
Se un necrologio ti ridà il sorriso
Se un necrologio ti ridà il sorriso
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Il vigile e Carmela: quando le ingiustizie (per la politica) non sono tutte uguali

Luca Petermaier
19 marzo 2015
Il vigile e Carmela: quando le ingiustizie (per la politica) non sono tutte uguali
Il vigile e Carmela: quando le ingiustizie (per la politica) non sono tutte uguali
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Ho iscritto mio figlio a scuola. Ma che fatica...

Luca Petermaier
10 febbraio 2015
Ho iscritto mio figlio a scuola. Ma che fatica...
Ho iscritto mio figlio a scuola. Ma che fatica...
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Addio a Moltrer, il mocheno che si faceva capire da tutti

Luca Petermaier
18 novembre 2014
Addio a Moltrer, il mocheno che si faceva capire da tutti
Addio a Moltrer, il mocheno che si faceva capire da tutti
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Nomine, poltrone e pensionati: se la legge è una farsa

Luca Petermaier
12 novembre 2014
Nomine, poltrone e pensionati: se la legge è una farsa
Nomine, poltrone e pensionati: se la legge è una farsa
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Not, a volte un po' di autocritica non guasterebbe

Luca Petermaier
14 ottobre 2014
Not, a volte un po' di autocritica non guasterebbe
Not, a volte un po' di autocritica non guasterebbe
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Rossi-Borgonovo, e ora cosa farà il Pd con la sua super-assessora?

Luca Petermaier
10 ottobre 2014
Rossi-Borgonovo, e ora cosa farà il Pd con la sua super-assessora?
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