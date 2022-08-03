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Ferrovia Bolzano-Merano, chiusura per lavori sabato 13 gennaio

Ecco i treni che saranno soppressi: la tratta sarà servita da autobus sostitutivi

Ferrovia Bolzano-Merano, chiusura per lavori sabato 13 gennaio
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Austria, dottoressa suicida dopo minacce no vax: sospettato un neonazista

3 agosto 2022
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L'INCENDIO

Un altro incendio nella notte in Alto Adige, prende fuoco il tetto di una casa ad Appiano

18 settembre 2019